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جندي أمريكي يسترجع محفظة فقدها في أنتركتيكا...قبل 53 عاما

09 شباط / فبراير 2021 08:14

جندي أمريكي يسترجع محفظة فقدها في أنتركتيكا...قبل 53 عاما
جندي أمريكي يسترجع محفظة فقدها في أنتركتيكا...قبل 53 عاما

في مفاجأة سارة، تسلم عالم أرصاد جوية في البحرية الأميركية محفظة كان قد أضاعها في أنتركتيكا... قبل 53 عاما.

ولم يكن بول غريشام يذكر حتى أنه أضاع المحفظة عندما اتصل به مجهولون لتسليمه إياها بالبريد، على ما روى الرجل البالغ حاليا 91 عاما لصحيفة "ذي سان دييغو يونيون-تريبيون" في كاليفورنيا.

وحصل الاكتشاف بصورة غير متوقعة سنة 2014 عند هدم القاعدة العلمية في جزيرة روس حيث كان العنصر في البحرية متمركزا بصفته خبيرا في الرصد الجوي بين تشرين الأول/أكتوبر 1967 وتشرين الثاني/نوفمبر 1968.

وكانت محفظة غريشام موجودة خلف غرفة لتبديل الملابس وهي كانت تحوي بطاقة تعريف غريشام الخاصة بالبحرية ورخصة القيادة وإرشادات في حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتذكرة للحصول على مشروبات.

وأبدى عنصر البحرية "الذهول" حيال العدد الكبير من الأشخاص الذين حشدوا طاقاتهم لإعادة المحفظة الضائعة إلى صاحبها.

واتصل أحد المسؤولين في مجموعة بحثية في أنتركتيكا بموظف سابق لديه كان قد نجح سابقا في عملية مشابهة مع سوار للبحرية اكتُشف في متجر. وقد استعان مع ابنته بمؤسسة لقدامى المحاربين اتصلت بدورها بهيئة للرصد الجوي كان بول غريشام عضوا فيها.

وتسلم غريشام المحفظة أخيرا بوضع جيد في دارته في سان كارلوس في جنوب كاليفورنيا.

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