فنان يصنع منحوتاً زجاجياً للقاح "استرازينيكا" ضد كورونا

قام فنان بصنع تمثال زجاجي للقاح أسترازينيكا/ أكسفورد، وذلك بمناسبة تطعيم 10 ملايين شخص ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

ويبلغ عرض التمثال 34 سنتيمترا، وهو أكبر بملايين المرات من الجسيمات النانوية الموجودة في اللقاح الفعلي.

وأمضى الفنان لوك جيرام وفريقه شهرا في العمل على المنحوت، بنفس المواد المستخدمة في صنع أنابيب االاختبار الزجاجية في المعامل العلمية.

ويجري عمل خمسة نسخ محدودة من هذا العمل الفني وستذهب أرباح مبيعاتها إلى منظمة أطباء بلا حدود لمساعدة المجتمعات التي تعاني من الجائحة.

وقام جيرام، الذي يمتلك استوديو في بريستول، أيضا بإنشاء تمثال لكوفيد19- في أذار/ مارس الماضي.

وقال لوكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية إنه بعد معاناته من المرض في تشرين ثان/نوفمبر، قرر أن يركز مشروعه التالي على "اللقاح، طريقنا للخروج من هذه الأزمة العالمية، كإشادة بالعلماء والفرق الطبية التي تعمل بشكل تعاوني في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفيروس.