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أخبار » الأسرة و المجتمع

تجنب البرجر والبطاطس المقلية

كيف تقضى على النحافة فى 8 خطوات

09 شباط / فبراير 2021 08:21

كيف تقضى على النحافة فى 8 خطوات..
كيف تقضى على النحافة فى 8 خطوات..

يعانى الكثيرون من مشكلة النحافة ونقص الوزن المستمر، الذى يرجع لأسباب علمية مختلفة تتمثل في مشاكل جسدية أو نفسية قد تؤدى إلى خسارة العديد من الكيلو جرامات، حيث نشر تقرير في موقع onlymyhealth.

وكشف التقرير عن أن اكتساب الوزن مهمة صعبة مثل فقدانه، لذا تناول بعض النصائح التي ستساعدك على اكتساب الوزن من خلال الأتى:

1.لاكتساب الوزن يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.

2.اتباع نظام غذائي غنى بالأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل:

بذور عين الشمس

المكسرات

زبدة الفول السوداني

خضراوات نشوية

منتجات الألبان قليلة الدسم

بيض

فاصوليا

3. يجب تجنب الامتناع عن بعض الأطعمة مثل البرجر، تشيز كيك، البطاطس المقلية

حلقات البصل.

4.ضاعف كمية الطعام التي تتناولها، إذا كنت تتناول 3 وجبات في اليوم في وقت سابق، فعليك الآن مضاعفة الكمية وتناول ست مرات على الأقل .

5. لابد من تناول 500 سعرة حرارية يتم تناولها يوميًا والتي ستضيف رطلًا إضافيًا إلى وزنك في أسبوع واحد.

6.أدرج المشروبات المغذية في نظامك الغذائي فلابد أن تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

7. ممارسة التمارين الرياضية التي تستهدف تقوية العضلات من خلال وضع خطة لزيادة الوزن الخاصة بك

8. احرص على تناول الطعام حال شعورك بالجوع لأنه تجاهل هذا الشعور يقلل من شهيتك على المدى الطويل .

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