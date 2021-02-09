متلازمة التعب المزمن؟.. 4 طرق فعالة للتعامل معها

متلازمة التعب المزمن (CFS) هى اضطراب معقد عبارة عن إرهاق شديد يستمر لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يمكن تفسيره كحالة طبية أساسية، ويشكو بعض الناس غالبًا من الشعور بالتعب طوال الوقت ويربطونه بسوء التغذية ونقص النشاط البدنى ونمط الحياة الخاطئ الذى يتبعونه، ولا يدركون وجود متلازمة يمكن أن تؤدى إلى هذا النوع من التعب الدائم والمعروفة باسم متلازمة التعب المزمن، ولكن يمكن علاجها عن طريق تحسين وظائف معينة فى الجسم وإجراء بعض التغييرات فى نمط الحياة، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

فيما يلى.. 4 طرق فعالة للتعامل مع متلازمة التعب المزمن:

1 - النوم

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن لا يتمتعون بنوم جيد ولديهم أرق فمن الطبيعى أنه إذا لم يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم من المحتمل أن يصاب بالإرهاق والتعب، لذلك لعلاج متلازمة التعب المزمن يجب أولًا معالجة مشكلة الأرق وقلة النوم، وقم بزيارة الطبيب إذا لزم الأمر أو اتبع بعض النصائح البسيطة مثل تناول شاى الاسترخاء قبل النوم وتحديد وقت مناسب للنوم والاستيقاظ واتباع نظام غذائى يساعدك على النوم جيدًا.

2- فيتامين (د)

يعانى الكثير من الناس من نقص فى فيتامين (د) بالرغم من أنه أحد أهم العناصر الغذائية المطلوبة للصحة العامة فهو مهم لتعزيز المناعة ضد الفيروسات منها كورونا ومفيد أيضًا لصحة العظام والأسنان، ويلعب فيتامين (د) أيضًا دورًا رئيسيًا فى علاج متلازمة التعب المزمن حيث إنه يوفر الطاقة اللازمة للجسم لذلك لابد من استهلاك فيتامين (د) فى نظامك الغذائى وقضاء وقت كافٍ فى الشمس لضمان الحصول على جرعتك اليومية منه بما يساعد فى إدارة متلازمة التعب المزمن.

3- تناول الطعام بالطريقة الصحيحة

الطعام هو المصدر الأساسى لمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك إذا كنت تشعر بأنك تعانى من متلازمة التعب المزمن، من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يوفر التغذية اللازمة لجسمك وتجنب تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية أو المصنعة.

4- ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعدك التمارين الرياضية فى مد الجسم بالقوة والطاقة مع مرور الوقت، ويُعد العلاج التدريبى المتدرج المعروف أيضًا باسم GET أحد الطرق التى يمكن أن تساعد بها التمارين الأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن وتزداد شدة التمارين والحركات تدريجيًا لمساعدة جسم المريض على التكيف معها ومساعدته فى الشعور بمزيد من النشاط.