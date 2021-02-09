علاج ألم الظهر بطرق بسيطة منها ممارسة الرياضة

علاج ألم الظهر يمكن أن يكون بطرق بسيطة وتغييرات في نمط الحياة تساعد في تخفيف آلام الظهر، وأشارت الدراسات إلى أن حوالي 80٪ من الأشخاص يصابون بألم أسفل الظهر مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وتتحسن معظم نوبات آلام الظهر في غضون أيام أو أسابيع ولن تتحول إلى مشكلة مزمنة، في هذا التقرير نتعرف على علاج ألم الظهر بطرق بسيطة، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج ألم الظهر

في معظم الأوقات، يمكنك العناية بألم أسفل الظهر في المنزل، جرب هذه الأشياء لمساعدة ظهرك - دون الحاجة إلى أدوية.

ممارسة الرياضة

لا تفترض أنه يجب عليك البقاء في السرير حتى يشعر ظهرك بتحسن، حيث إن تجنب ممارسة الرياضة يمكن أن يزيد آلام الظهر سوءًا.

المرضى الذين يرتاحون غالبًا ما يكونون أسوأ حالا، حاول الاستمرار في التحرك والمشي كالمعتاد، تخفف الحركة من الألم وتقوي عضلاتك، ما يساعدك على منع نوبة ألم في المستقبل لكن لا تستأنف النشاط الذي تسبب في الإصابة في البداية حتى يزول الألم.

بمجرد أن تشعر بتحسن ظهرك يمكنك العودة إلى ممارسة تمارين الرفع أو التمارين الشاقة، لكن قم بذلك تدريجيًا.

استخدم الحرارة أو الثلج لتخفيف آلام الظهر

إذا بدأ الألم للتو، ففكر في وضع الكمادات الباردة، حيث إن التبريد يمكن أن يساعد في تقليل التورم والالتهاب ويمكن أن توفر الكمادات الباردة أيضًا الراحة عن طريق تخدير بعض الأعصاب المؤلمة.

إذا خف التورم أو الالتهاب ولكنك لا تزال تعاني من الألم، فضع في اعتبارك أن بعض الناس يجدون أن وسادة التدفئة أو الحمام الساخن هي أفضل شيء لعلاج آلام الظهر، وهناك بعض الأدلة على أنها تعمل.

قد تعمل الحرارة الرطبة بشكل أفضل من الحرارة الجافة، مثل الاستحمام بماء ساخن أو باستخدام عبوة حرارية رطبة.

أثناء تسخين منطقة ما يمكن أن يساعد في جعل ظهرك أكثر رشاقة، استخدم وسادات التدفئة بعناية، حيث يمكن أن تصبح ساخنة للغاية وتحرق الجلد.

مارس بعض اليوجا

يمكن لتمارين اليوجا البسيطة أن ترخي ظهرك وتجلب لك بعض الراحة السريعة.

تخلص من التوتر

يمكن أن يتسبب الإجهاد في شد عضلاتك دون وعي، بما في ذلك عضلات الظهر والكتفين والرقبة، لا يمكننا تجنب التوتر، ولكن يمكننا تقليل استجابة الإجهاد في الجسم.

يمكن أن يؤدي التعامل مع التوتر والإجهاد بطرق صحية إلى إرخاء عضلاتك وتقليل آلام الظهر الناتجة عن الإجهاد

جرب إحدى هذه الأساليب:

-التنفس العميق: فكر في أخذ أنفاس بطيئة وعميقة لبضع دقائق يمكن أن يؤدي القيام بذلك عدة مرات في اليوم إلى تخفيف التوتر في ظهرك.

-التأمل: تتضمن هذه الممارسة توجيه أفكارك إلى اللحظة الحالية ونسيان كل شيء آخر حاول الجلوس بهدوء والتركيز على تنفسك لبضع دقائق عندما تبدأ في التفكير في شيء آخر، قم بتوجيه عقلك بلطف للعودة إلى تنفسك.

-تدريب الاسترخاء: شد عضلات جسمك ثم ارخيها. ابدأ بأصابع قدميك قم بقبضهم لبضع ثوانٍ، ثم قم بإرخائهم، انتقل إلى فخذيك وما إلى ذلك إلى أعلى، وانتهي بوجهك.

-قم بتغيير مساحة العمل الخاصة بك

هل تنحني للوصول إلى لوحة المفاتيح؟ أم أنك تحدق وتميل إلى الأمام لقراءة شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟

التراخي في مكاتبنا هو سبب شائع لآلام الظهر عندما تكون جالسًا طوال اليوم، من المهم أن يكون لديك بيئة عمل مناسبة وأخذ فترات راحة للتنقل - حتى ولو لبضع دقائق فقط"

جرب هذه النصائح لمنع آلام الظهر في مكان عملك:

-تأكد من أن رأسك وكتفيك وساقيك في خط مستقيم.

ضع شاشتك على مستوى العين لتجنب النظر لأعلى أو لأسفل.

يجب أن تنحني الركبتان بزاوية 90 درجة مع وضع القدمين على الأرض.