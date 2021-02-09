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الاحتلال يصيب فتىً ويعتقل شابين من بيت لحم

09 شباط / فبراير 2021 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم – الرأي:

أصيب، اليوم الثلاثاء، فتى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت شابين من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عند البوابة الرئيسية لمخيم الدهيشة، على الشارع الرئيس القدس/الخليل، بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، برصاصة في القدم، نقل الى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وإسلام محمد سباتين (19 عاما) من منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

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