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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

09 شباط / فبراير 2021 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشابين محمد البرغوثي وسري البرغوثي.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الشابين إسلام سباتين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ومصطفى دعامسة من بلدة الخضر المجاورة، كما تم اعتقال الشاب عيسى الرجوب من دورا جنوب الخليل والمحرر مجاهد أبو جحيشة من بلدة إذنا غربا والشاب عهد سامر ابوشرخ من بلدة الظاهرية جنوبا.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عمر أبو عبيد من مكان عمله في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ وقيس حمدان ونبيل جرار، كما داهمت القوات مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمد زيادة من قرية مادما جنوبا بعد أشهر قليلة على تحرره، كما داهمت منزل الأسير المحرر سامي العاصي وفتشوه وعاثوا فيه فسادا.

وفي بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت القوات الشاب إسحاق أبو هدوان بعد مداهمة منزله.

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