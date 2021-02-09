ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

رام الله - الرأي:

يكون الجو غائما جزئياً، اليوم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليصبح الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويم غد الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وبقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.