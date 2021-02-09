بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

غزة-الرأي:

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار اتجاه مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأوقعت بها أضراراً جسيمة.

وأفادت مصادر محلية، نقلاً عن أحد الصيادين، بقيام زوارق الاحتلال الحربية باستهداف مراكب الصيادين، على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في ثلاثة مراكب على الأقل.

كما فتحت زوارق بحرية الاحتلال خراطيم المياه اتجاه المراكب، وحاولت إغراقها بمياه البحر.

وكانت بحرية الاحتلال استهدفت أمس الإثنين مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة غزة، ومدينة دير البلح وسط القطاع، مخلفة أضراراً بعدد منها.

وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.