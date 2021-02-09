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"أبو راس" يطلع على مدى الالتزام بخطة فتح الأسواق الشعبية

09 شباط / فبراير 2021 09:43

"أبو راس" يطلع على مدى الالتزام بخطة فتح الأسواق الشعبية

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، السوق الشعبي التابع لبلدية النصيرات في محافظة الوسطي، بهدف الاطلاع على مدي الالتزام بخطة فتح الأسواق ضمن محددات لجنة الأزمة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا 

جاء ذلك،  خلال زيارته لبلدية النصيرات الذي ضم كلا من أ. أحمد سمارة مدير المنطقة، م. زهدي غريز مدير عام المشاريع، أ. محمود بلور مدير عام المالية وكان في استقبالهم رئيس البلدية أ. إياد المغاري، ومدير البلدية م. محمد مغاري، وعضو المجس البلدي د. محمد أبو عون، ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية.


وأوضح وكيل وزارة الحكم المحلي "أن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية (المركزية) جاء بناءً مناقشات عديدة مع الجهات الحكومية المختصة في شؤون مكافحة جائحة كورونا.

حيث قامت وزارة الحكم المحلي برفع خطة تنفيذ مكتملة الأركان لضمان فتح الأسواق ضمن معاير وزارة الصحة الفلسطينية، وشكر وكيل الوزارة كل من ساهم في فتح الأسواق الشعبية.


وخلال جولته تفقد م. أبو راس مقر البلدية، وتعرف على موظفي البلدية في أماكن عملهم، شملت الاطلاع على الأعمال والخدمات التي تقدمها، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، وأكد على ضرورة العمل على تحديث الانظمة والقوانين وتوفير الدعم والمشاريع، ومساعدة الهيئات المحلية في تذليل العقبات التي تواجهها وبناء قدراتها، وإحداث التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.


وأشار أبو راس خلال لقائه مع رئيس البلدية على دور الوزارة في تمكين الهيئات المحلية، ومساعدة هذه الهيئات في تذليل العقبات التي تواجهها وبناء قدراتها، وإحداث التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


بدوره أكد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري على تكاملية العلاقة بين الطرفين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المصلحة العامة لأهالي النصيرات، والارتقاء بعمل المؤسسة.

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