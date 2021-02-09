مباحث التموين تُحرر 27 محضر ضبط وإتلاف

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، 27 محضر ضبط وإتلاف خلال جولاتها على الأسواق والمحلات التجارية في محافظات القطاع خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت مباحث التموين، أن كمية المواد المُتلفة بلغت 1977 كجم شملت كمية من "الشوكولاطة، المواد تموينية واللحوم مجمدة وبهارات منوعة" لانتهاء صلاحيتها.

وأشارت مباحث التموين إلى أن طواقمها أوقفت خلال تفقدها للمنشآت الصناعية، مطحنة لوجود آثار فضلات وقوارض وعدم التزامها بالشروط الصحية داخل المطحنة، وأخطرت شركة للمواد الغذائية بالإغلاق إذا لم تلتزم بتنفيذ الشروط الصحية داخل الشركة.

وفي سياق منفصل، رخصت مباحث التموين برفقة وزارة الاقتصاد 9 موازيين لمطابقتها للمكاييل والموازين داخل مدينة غزة، وحررت مخالفة واحدة لمواطن لرفضه الترخيص.

يشار أن الجولة شهدت مشاركة عدة أقسام ضمت مباحث التموين "قسم حماية المستهلك، والأمن الغذائي، والطب الوقائي، وقسم تموين الوسطى، وقسم تموين رفح" إضافة إلى وزارة الاقتصاد الوطني.