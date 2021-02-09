وفاتان و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 264 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52747 إصابة بينها 3502 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 48714حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 531 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 36.