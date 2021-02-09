وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مستشفى العيون يقدم خدماته لنحو (6) آلاف مريض خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش المقترحات لتطوير العلاقة بين النيابة و شرطة المرور وكالة الرأي الفلسطينية وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تطلق شعاراً هذا العام نحو "معاً من أجل إنترنت أفضل" وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية استئناف جلسات الحوار الوطني لليوم الثاني في القاهرة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" ومركز "الديمقراطية" يؤكدان على الشراكة لحفظ حقوق العمال وكالة الرأي الفلسطينية دون أدوية أو مدعمات.. 400 أسير في قبضة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 27 محضر ضبط وإتلاف وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس" يطلع على مدى الالتزام بخطة فتح الأسواق الشعبية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعافي 264 حالة

وفاتان و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

09 شباط / فبراير 2021 10:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 264 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52747 إصابة بينها 3502 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 48714حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 531 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 36.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟