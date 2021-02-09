فصائل المقاومة بغزة تعلن تشكيل غرفة طوارئ مركزية

غزة- الرأي:

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لها لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.

وأكدت الفصائل في مؤتمر صحفي لها بغزة، حرصها الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة على أساس الشراكة الكاملة، ورفض كل سياسات التفرد والإقصاء.

وشددت على ضرورة إعادة الاعتبار للقضية الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة، تضمن استمرار المقاومة بكافة أشكالها.

ودعت إلى ضرورة التوافق على ميثاق شرف توقع عليه جميع الفصائل يحرم من خلاله تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويدعو لإعادة بناء المشروع الوطني على قاعدة الشراكة، لمواجهة كل التحديات.

وجددت الفصائل تأكيدها على أن الانتخابات استحقاق وطني، وأنها المدخل الأهم لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، مشددةً على ضرورة أن تستكمل الانتخابات التشريعية بالرئاسية والمجلس الوطني.

ودعت إلى تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات وإطلاق الحريات العامة بالضفة وغزة، والعمل على إعادة رواتب الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى، مشيرةً إلى أن ما دون ذلك سيؤثر سلبيًا على إجراء الانتخابات التي يجب أن تجري بنزاهة وشفافية كاملة وضمان إجرائها في القدس.

وأكدت على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، وندعو لإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة.