إطلاق تقرير واقع الإعلام الاجتماعي بفلسطين لعام 2020

غزة – الرأي

أطلق المركز الشبابي الإعلامي، التقرير السنوي لواقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين خلال عام 2020، الذي يشخص ويرصد الإعلام الاجتماعي خلال العام.

واعتمد التقرير على منهجية علمية تراعي خصوصية منصات التواصل، والتركيز على القضايا التي أثيرت خلال عام 2020، إضافة إلى رصد النشاط الرقمي في ظل أزمة كورونا وضد صفقة القرن والتطبيع.

وحصر الحسابات والصفحات الفلسطينية الأكثر متابعة على منصات التواصل، وأبرز الوسوم والموضوعات.

وتناول التقرير عدة أقسام تهم الباحثين في مجال الإعلام الاجتماعي، ورواد هذه المنصات، من إرشادات احترافية لصحافة الهاتف المحمول وغيرها.

واختار التقرير وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام ضمن أشهر المنصات على فيسبوك وتويتر وواتس أب.

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