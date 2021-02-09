الأوقاف تنظم لقاءً حول دور الأئمة والخطباء للتوعية من مخاطر كورونا

غزة- الرأي

نظمت مديرية أوقاف غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا لقاءً في المسجد العمري الكبير حول دور الأئمة والخطباء والوعاظ في توعية أبناء شعبنا من مخاطر كورونا.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، ورئيس اللجنة المقدم د. سائد عايش ومحافظ شرطة غزة العميد أبو همام الديب وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.



وخلال كلمة له ثمن سالم كافة الجهود المبذولة من قبل طواقم إدارته في التعامل مع جائحة كورونا ودورهم في توجيه الجمهور نحو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على سلامتهم، والدور الريادي للأئمة والخطباء والوعاظ والمؤذنين وأذنة المساجد في التعاطي مع متطلبات مكافحة الجائحة.



واستعرض مدير أوقاف غزة أبرز الانجازات التي حققتها المديرية خلال مكافحة الجائحة، منوهاً بأن إدارته وضعت خطتها للعام الجديد بما يتناسب مع الواقع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة.



وأكد سالم أن الأوقاف ستواصل رسالتها الدينية والانسانية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، داعياً موظفي الأوقاف كافة الى الاستمرار ببذل الجهد في توجيه المجتمع وتثقيفه بإجراءات السلامة والوقاية من كورونا والتعامل مع الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن من خلال الخطب والدروس الوعظية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.