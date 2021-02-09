وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي"تعقد جلسة استماع لرئيس العمل الحكومي والداخلية وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: 40% من سكان قطاع غزة أصيبوا بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم لقاءً حول دور الأئمة والخطباء للتوعية من مخاطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تكشف قضية اختلاس بنصف مليون شيكل وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق تقرير واقع الإعلام الاجتماعي بفلسطين لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مشفى رفح يرى النور بعد سنوات من الحرمان وكالة الرأي الفلسطينية المالية: رواتب التشغيل المؤقت "طموح" غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة بغزة تعلن تشكيل غرفة طوارئ مركزية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات الغذائية ينظم جولات على مصانع المخللات وكالة الرأي الفلسطينية مختبر الصحة العامة يجري (42) ألف فحص مخبري خلال 2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تنفذ 118 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

09 شباط / فبراير 2021 01:01

الاقتصاد تنفذ 118 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنفذ 118 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 118 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية والأسواق، مشيرةً إلى  قسم الصناعات الغذائية نظم جولات على مصانع المخللات في محافظتي غزة والوسطى لمتابعة التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية وإجراءات التراخيص.

وفي الوسطى، أوضحت أن مكتب حماية المستهلك، بالتعاون مع بلدية النصيرات نظم جولة على سوق النصيرات الشعبي لمتابعة التجار والبسطات والتزامهم بإجراءات السلامة.

في حين، نظمت دائرة المكاييل والموازين  جولات على محطات الوقود في المحافظة الوسطى.

148349895_1884544561693660_7585638747769768519_o الاقتصاد تنفذ 118 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟