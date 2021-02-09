الاقتصاد تنفذ 118 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 118 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية والأسواق، مشيرةً إلى قسم الصناعات الغذائية نظم جولات على مصانع المخللات في محافظتي غزة والوسطى لمتابعة التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية وإجراءات التراخيص.

وفي الوسطى، أوضحت أن مكتب حماية المستهلك، بالتعاون مع بلدية النصيرات نظم جولة على سوق النصيرات الشعبي لمتابعة التجار والبسطات والتزامهم بإجراءات السلامة.

في حين، نظمت دائرة المكاييل والموازين جولات على محطات الوقود في المحافظة الوسطى.