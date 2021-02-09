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9 وفيات و1022 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

09 شباط / فبراير 2021 03:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و733 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي الوبائي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، جنين 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (71)، ضواحي القدس (69)، الخليل (91)، رام الله والبيرة (181)، بيت لحم (55)، قلقيلية (21)، طولكرم (32)، نابلس (49)، جنين (32)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (5)"، قطاع غزة (148)، مدينة القدس (260).

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (0)، الخليل (28)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (33)، قلقيلية (2)، طولكرم (31)، نابلس (68)، جنين (17)، طوباس (9)، أريحا والأغوار (4)"، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (170(.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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