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بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في القدس دون إخطار

09 شباط / فبراير 2021 03:44

هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق
هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، دون إصدار قرار بهدمه.

وأشارا صاحبة المنزل آمنة محمد عطا يوسف إلى أنها تفاجأت بهدم المنزل، في ظل عدم وجود قرار بهدمه من بلدية الاحتلال.

وقالت لـ"صفا" إنها تسلمت أمس قرارًا من بلدية الاحتلال يمنعها من الوصول إلى منزلها خلال 15 يومًا، حتى إحضار أوراق للبلدية ومحاميًا للحصول على موعد للمحكمة.

وأشارت إلى أن القرار ينص على إلزامها بدفع مبلغ 25 ألف شيكل في حال وصلت البيت خلال المدة المذكورة، مبينة أن بلدية الاحتلال استغلت القرار الذي أصدرته أمس لهدم المنزل.

وذكرت أن المنزل الذي هدمته جرافات بلدية الاحتلال مكون من غرفتين ومطبخ ودورة مياه وساحة خارجية، حيث تمت محاصرته من قبل قوات كبيرة من جنود الاحتلال وشرطته من جميع الجهات خلال هدمه.

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