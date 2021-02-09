رئيس لجنة تعزيز القيم بغزة يناقش مع وزارة العدل تعزيز الجهود

غزة- الرأي:

التقى رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في قطاع غزة، العميد د. كمال تربان بوكيل وزارة العدل د. محمد النحال لمناقشة تعزيز الجهود وتحقيق الأهداف.

وذكرت اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز عمل اللجنة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو سلوك وقيم فاضلة في المجتمع الفلسطيني.

وقالت: "إن دور الوزارات جميعا مهم ومركزي في ترسيخ هذه المعاني الإيجابية في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه حضر اللقاء منسق اللجنة أ. كامل المناعمة، وعضو اللجنة في وزارة العدل أ. خليل حمادة، بحضور د. وسام المسحال وأ. علاء المغاري.