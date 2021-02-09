لجنة الانتخابات تؤكد انطلاق عملية التسجيل غداً

غزة- الرأي:

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أعمال تسجيل الناخبين في كافة المحافظات الفلسطينية اعتباراً من الغد، وحتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال "كحيل" في تصريحات عقب وصوله قطاع غزة برفقة وفد من اللجنة، إنه سيتم التواصل مع كافة مكاتب اللجنة في القطاع واللقاء مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن الوفد سيقوم بجولة ميدانية في كافة محافظات القطاع الخمس، وأيضاً سيلتقي مع الطواقم المتنقلة، التي تجري عملية تسجيل وتوعية للمواطنين حتى يتم حشد أكبر عدد من المسجلين.

وبين كحي أن عملية الانتخابات في القدس لها تسهيلات وإجراءات كما جرت في أعوام 1996 و2005 و2006، منوهاً إلى أن لجنة الانتخابات هي لجنة فنية تقوم بعملها وفقا للمرسوم الرئاسي، ووفق الجدول الزمني الذي تم وضعه لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الطواقم الفنية جاهزة ومدربة للانطلاق غداً، وتم تسجيل أكثر من 165 ألف ناخب تم إضافتهم في سجل الناخبين، والذين عددهم مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً.

وتوقع زيادة هذا الرقم مع نهاية عملية التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يدل على شغفهم لغياب المسار الديمقراطي في فلسطين منذ 15 عاماً، حيث أن جيلا كاملا لم يعايش هذه التجربة الديمقراطية.

ونوه إلى أن أكثر من نصف الناخبين قاموا بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة للاطلاع على بياناتهم والتأكد من أنهم مسجلون، وهذا مؤشر على أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون عالية.