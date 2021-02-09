الصحة بغزة واللجنة القطرية تفتتحان مركزاً لمرضى الكلى في الشمال

غزة- الرأي:

افتتحت وزارة الصحة في قطاع غزة واللحنة القطرية لإعادة الإعمار ممثلة بالسفير محمد العمادي اليوم الثلاثاء، مركزاً لمرضى غسيل الكلى في محافظة الشمال.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن المركز يحمل اسم "نورة الكعبي" وهو متطور ويشمل ثلاثة طوابق وبه 42 جهازاً لغسيل الكلى لخدمة 180 مريضاً من شمال قطاع غزة.

وأشار "القدرة" في تصريح خاص لـ"الرأي" إلى أن كلفة إنشاء المركز بلغت مليوناً و725 ألف دولار أمريكي، ومن شأنه تخفيف العبء على الأهالي مادياً وزمانياً.

بدوره، أوضح رئيس أقسام الباطنة في المشفى الإندونيسي د. حسام جودة، أن المركز يأتي بعد سنوات طويلة كابد فيها مرضى غسيل الكلى في الشمال معاناة كبيرة بسبب بعد المكان وتكرار علاجهم ثلاث مرات أسبوعياً.

وقال "جودة" في حديث لوكالة "الرأي" إن المركز من شأنه أن يوفر الراحة للمرضى وأن يُبعد عنهم خطر نقلهم مسافة طويلة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأضاف "المركز مجهز بأحدث الأجهزة وسيتم عمل الغسيل على فترتين فقط، حيث قبل المغرب يكون كافة المرضى في منازلهم، فيما سيكون المرضى بأمان أكثر كون المركز داخل المشفى الإندونيسي".

من جهته، قدمت إحدى السيدات أثناء غسيلها للكلى على أحد أجهزة المركز، شكرها لدولة قطر ووزارة الصحة بغزة على إنشاء المركز وتوفير شتى سبل الراحة لهم بعد معاناتهم لسنوات.

شاهد فيديو افتتاح المركز