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الذكاء الاصطناعي يبتكر علاجاً عشبياً للفيروس التاجي المستجد

10 شباط / فبراير 2021 07:53

الذكاء الاصطناعي يبتكر علاجاً عشبياً للفيروس التاجي المستجد
الذكاء الاصطناعي يبتكر علاجاً عشبياً للفيروس التاجي المستجد

أعلن ممثلو شركة Alphanosos الفرنسية، أن الذكاء الاصطناعي ابتكر مستحضراً مضاداً لفيروس SARS-CoV-2، هو عبارة عن مزيج من مستخلص نباتات عديدة.


وتشير مجلة PLOS OnE، إلى أنه وفقا لخبراء الشركة، ستبدا اختبارات هذا المستحضر النباتي على الحيوانات في غضون شهر. وهذا المستحضر هو مزيج من مستخلص آلاف النباتات كمواد أولية آمنة للإنسان، خلطت في مجموعات مختلفة المكونات (1040 مزيج) التي يمكن منها الحصول على مستحضرات ذات خصائص غير متوقعة.

ويشير خبراء الشركة، إلى أنهم ابتكروا برنامج للذكاء الاصطناعي، يستخدمه في "اختيار" مزيج بالخصائص المطلوبة. فعلى سبيل المثال، يمكنه قتل نوع معين من البكتيريا أوالفيروسات. هذا الفيروس أو البكتيريا يهاجمه عدد كبير من المواد المختلفة، المكونة للمستحضر، حيث أن كل مكون "يطعن" "الهدف" وجميعها بصورة مشتركة تقضي عليه.

وقد تمكن العلماء من الحصول بهذه الطريقة، على مستحضر فعال لعلاج مرض تقيح الجلد عند الكلاب.
والآن تحول خبراء الشركة إلى مكافحة فيروس SARS-CoV-2، وقد ابتكروا مزيجا أطلقوا عليه اسم W17P4690، لم يكشفوا عن مكوناته، ولكنهم أكدوا على فعاليته ضد هذا الفيروس في الاختبارات المخبرية.

ووفقا لهم سوف تبدأ اختبارات هذا المستحضر على الحيوانات في الشهر الجاري.

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