مزاد لبيع قطع من الفضاء من بينها نيزك عمره سبعة مليارات عام

تجرى دار كريستيز للمزادات في مدينة نيويورك عملية بيع عبر الإنترنت من شأنها أن تعرض 75 نيزكًامقابل أقل من 250 دولارًا وقد ترتفع إلى ما يصل إلى 180 ألف دولار حسب المزاد، وتحتوي إحدى العينات على غبار نجم يبلغ من العمر سبعة مليارات عام، والذي يوصف بأنه أقدم مادة يمكن للبشرية لمسها، وسيحتوي البعض الآخر على قطع من الغلاف الجوي للقمر والمريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أهم ما يميز المزاد هو حجر نيزكي جمالي للغاية يزن حوالي 16 رطلاً، والذى يمكن أن يشهد مبيعات قياسية تبلغ 180ألف دولار.

وعلى عكس 99% من جميع النيازك الأخرى، لم ينقلب هذا النيزك أو ينعكس أثناء هبوطه على الأرض ولكنه حافظ على اتجاه ثابت طوال هبوطه.

قال جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز: "كل شخص لديه صورة في ذهنه عن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه النيزك، وهو جسم خارج كوكب الأرض يتم تسخينه عند احتكاكه أثناء اختراق الغلاف الجوي للأرض."

وأضاف هيسلوب، أنه نادرًا ما تنجو الأشياء من هذا الهبوط الناري، وتبدو مثل تلك المثالية المشتركة التي شوهدت في هذا النيزك".

وهناك أيضا بعض النيازك التي تحتوي على جواهر من الفضاء الخارجي، وهى متاحة أيضًا للعرض، ويقدر أن قطعة كبيرة من المريخ تجلب حوالي 50000 دولار.

كما سيتم عرض نيزك حديدي كبير تم العثور عليه في أوديسا بتكساس، ومن المتوقع أن يكلف 50000 دولار، ومن بين هذه النيازك غير العادية كرة فضية متلألئة تم تصميمها من نيزك تم العثور عليه في السويد نشأ من "قلب كويكب محطم، وهى معروضة مقابل ما بين 14000 دولار و 18000 دولار.

وسيبدأ حدث المزاد عبر الإنترنت 'Deep Impact: Martian, Lunar, and Other Rare Meteorites' في 9 فبراير 2021، وسيستمر حتى 23 فبراير.