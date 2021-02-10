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أخبار » الأسرة و المجتمع

مخاطر تناول الأدوية بدون مياه

10 شباط / فبراير 2021 08:15

مخاطر تناول الأدوية بدون مياه
مخاطر تناول الأدوية بدون مياه

ربما سبق لك ابتلاع حبة دواء بدون ماء أما بسبب الكسل أو الانشغال، ولكنه ليس بالأمر الجيد، حيث قد يتسبب فى الاختناق أو يشكل خطورة على صحة الإنسان، وفقا لجريدة التايمز الهندية.
 
 
ويوصى بتناول الدواء مع الماء حيث أن الماء يجعل البلع أكثر سهولة ويمنع الأقراص من التوقف فى المريء، ولكن إذا تناولت أقراصًا فقط بدون ماء، فهناك احتمالات بأن تتعثر فى المريء ويمكن أن تسبب لك التهيج والتهابات فى المريء ويمكن أن تؤدى إلى مزيد من المشاكل الصحية مثل حرقة فى المعدة وآلام فى الصدر وأحيانا يكون الأمر أسوأ مثل النزيف والثقوب.
 
قد لا تشاهد الأعراض فورًا بسبب عدم وجود أعصاب ألم فى المريء، وقد تلحق حبوب الدواء الضرر بالأنسجة الرقيقة للمريء، والتى يمكن أن تسبب مضاعفات أخرى مثل الجفاف والقرحة.
 
وتكون النتيجة أسوأ عندما تستهلك بعض الأدوية المحددة لمرض هشاشة العظام أو المضادات الحيوية.
 
لتجنب أى مضاعفات غير مرغوب فيها، من الأفضل شرب الكثير من الماء أثناء تناول الأدوية، ووفقًا لعيادة كليفلاند الأمريكية، يجب على الشخص تناول الأدوية عن طريق الفم مع 250 مل من الماء ويجب عليك دائمًا تناول الدواء أثناء الوقوف أو الجلوس.
 

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