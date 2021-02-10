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الطقس: أجواء دافئة حتى نهاية الأسبوع

10 شباط / فبراير 2021 08:27

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وبقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وباردا نسبيا الى بارد، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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