الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 27 مواطنا.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في القرى الشرقية لمدينة رام الله؛ حيث اعتقلت ستة شبان من قرية بيتين وهم أمين جرابعة وفؤاد عبد الجليل وجمال البرقاوي وعبد الرحمن الشيخ ومحمد الحزماوي ومهند جابر، والشابين فارس شلبي ونافذ حجاز من قرية المزرعة الشرقية، والشبان بهاء عطية وماهر حويح وعلي سارة ومحمد فريد وخالد سارة من قرية عين يبرود بعد مصادرة مركبة كانوا يستقلونها.

وفي مدينة جنين، اعتقل الجنود الأسير المحرر أحمد ملحم من بلدة كفر راعي جنوبا والشابين باسم طزازعة ويوسف عساف من بلدة قباطية المجاورة.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم اعتقل الجنود الشابين حسن صلاح وصامد صلاح، فيما تم اعتقال الشبان محمد أبو هنطش وخالد حشاش وعزوز حشاش من مخيم بلاطة بنابلس أثناء مرورهم على حاجز حوارة العسكري جنوبا، كما تم اعتقال المحرر محمد عمر سلامة من منزله في شارع القدس بالمدينة.

وفي السياق ذاته، اعتقل الجنود الشاب عفيف شلوف من سلفيت بزعم قيامه بقتل مستوطنة دهسا قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الجنود الشاب حمزة أبو سل من مخيم العروب شمالا والشاب محمد الجبارين من بلدة سعير شرقا ومحمد جبريل من يطا جنوبا.

وفي بلدة العيسوية شرق القدس، اعتقل الجنود الشاب محمود أبو رومي بعد مداهمة منزله.