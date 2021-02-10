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هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام

10 شباط / فبراير 2021 08:40

عباس وهنية
عباس وهنية

غزة – الرأي

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس محمود عباس.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة وتم التأكيد على المضي سويًا ومعًا لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الحركة الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته.

وأضاف هنية "إننا عاقدوا العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية".

كما عبّر عن شكره للأشقاء في مصر لاحتضان هذا اللقاء.

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