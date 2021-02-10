"الجهاد" تقرر عدم المشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

غزة – الرأي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عدم مشاركتها في انتخابات السلطة الفلسطينية المرتقبة، لأنها مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

وقالت الحركة في بيان لها، عقب انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة، إنها قدمت خلال اللقاءات التي استمرت يومين، رؤية سياسية لضمان تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، ترتكز على الخلاص من كل الاتفاقيات السياسية التي جاءت في سياق عملية التسوية.

وأكدت أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، مع إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج.

وأشارت الحركة إلى أنها تأمل بحث رؤيتها وتحقيقها في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس آذار المقبل، وفق ما أكده بيان القاهرة.