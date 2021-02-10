وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة" تكرم مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين لليوم الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "النيابة" تحقق في 167 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تناقش آلية تشغيل النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تناقش إعادة توزيع الكوادر والخدمات الصحية فى مستشفيات الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و351 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2759) الأربعاء10/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تبدأ عملية تسجيل الناخبين ميدانيًا وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد" تقرر عدم المشاركة بانتخابات المجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تستمر حتى 16 الجاري

لجنة الانتخابات تبدأ عملية تسجيل الناخبين ميدانيًا

10 شباط / فبراير 2021 09:17

رام الله - الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات الفلسطينية 2021، التي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، جميع المواطنين للتسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، مؤكداً أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً وتصويتاً.

وأشار إلى اعتماد اللجنة وإتاحة التسجيل من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) منذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، مضيفاً أنها ستقوم بدءاً من اليوم بفتح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس.

وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مزودين بأجهزة الكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونياً، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم.

ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن ومواطنة يشكلون ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المركزي، متوقعاً أن تبلغ نسبة التسجيل 90% مع اغلاق باب التسجيل.

واعتبر ناصر أن الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني منذ صدور المرسوم الرئاسي دليل على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار، ما من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟