أكثر من 2 مليون و351 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 2 مليون و351 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 107 ملايين و412 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 79 مليونا و486 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة واضحة في عدد الوفيات، إذ سجلت 383 ألف و614 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,166 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (3,265 وفاة)، والبرازيل (1,340 وفاة)، وبريطانيا (1,052 وفاة)، واسبانيا (766 وفاة)، وألمانيا (674 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (95,542 إصابة)، والبرازيل (51,733 إصابة)، وفرنسا (18,870 إصابة)، واسبانيا (16,402 إصابة)، وروسيا (15,019 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (479,772 وفاة)، والبرازيل (233,588 وفاة)، والمكسيك (168,432 وفاة)، والهند (155,280 وفاة)، وبريطانيا (113,850 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,799,946 إصابة)، والهند (10,858,300 إصابة)، والبرازيل (9,602,034 إصابة)، وروسيا (3,998,216 إصابة)، وبريطانيا (3,972,148 إصابة).