لجنة التربية بالتشريعي تعتمد خطتها البرلمانية للمرحلة المقبلة

غزة- الرأي

اعتمدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، خطتها البرلمانية للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل ومشاركة النواب د. خميس النجار، ود. محمد شهاب، ويحيى العبادسة، ود. يوسف الشرافي، ود. سالم سلامة، وهدى نعيم.

وأكد النائب الجمل، أن الخطة البرلمانية للمرحلة المقبلة، ركزت على الجانب البرلماني الرقابي، واشتملت على متابعة ملفات المعاقين، والبطالة، والتأمين، ووزارة الأوقاف بغزة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حصر اللجنة للأولويات التشريعية وفق معيار البُعد الإنساني، وبما يُسهم في التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، احتياجات وزارة الأوقاف والشئون الدينية سيما الاحداثيات الوظيفية المختلفة، كما ناقشت مخرجات جلسة استماع عقدتها الأسبوع الماضي بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة.

يذكر أن لجنة التربية والقضايا الاجتماعية تشرف على العديد من القطاعات الحكومية المهمة التي تلامس هموم المواطن الفلسطيني، من أبرزها التعليم والصحة والعمل والأوقاف والتنمية الاجتماعية.