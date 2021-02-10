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تعافي 356 حالة

حالة وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

10 شباط / فبراير 2021 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2253 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 356 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52946 إصابة بينها 3344 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 49070 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 532 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 39.

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