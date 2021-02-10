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وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح

10 شباط / فبراير 2021 10:19

وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح
وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح

الوسطى- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، بلدية دير البلح في محافظة الوسطي، بهدف الاطلاع على مدي الالتزام بخطة فتح الأسواق الشعبية وعلى أعمالها والخدمات التي تقدمها للجمهور وتقديم الدعم والمساعدة في تذليل العقبات.
جاء ذلك، خلال زيارته للبلدية الذي ضم كلا من م. زهدي غريز مدير عام المشاريع، أ. أحمد سمارة مدير المنطقة، م. رامي المصري نائب مدير المشاريع وكان في استقبالهم رئيس بلدية دير البلح د. دياب الجرو، عضو المجلس البلدي صلاح الحتو ، مساعد رئيس البلدية م.عبد الله نصر الله، مدير البلدية م.طارق شاهين ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية
وأجري وكيل وزارة الحكم المحلي جولة تفقدية لسوق دير البلح الشعبي ، وذلك لتفقد تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية الموصى بها من قبل وزارة الصحة في سوق دير البلح الشعبي، لا سيما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
وأوضح وكيل وزارة الحكم المحلي "أن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية (المركزية) جاء بناءً مناقشات عديدة مع الجهات الحكومية المختصة في شؤون مكافحة جائحة كورونا، حيث قامت وزارة الحكم المحلي برفع خطة تنفيذ مكتملة الأركان لضمان فتح  الصحة الفلسطينية.
ولقد أبدي أصحاب البسطات داخل الأسواق الشعبية فرحتهم بإعادة فتح الأسواق ليستطيعوا الحفاظ على مصدر رزقهم وقدموا الشكر لكل من ساهم بفتح الأسواق الشعبية.
وخلال جولته تفقد م. أبو راس النادي البحري لبلدية دير البلح  وذلك للإطلاع على سير العمل في مشروع الأبار الشاطئية التي ستخدم محطة تحلية الجنوب .
وأثنى وكيل وزارة الحكم المحلي  على الجهد الكبير الذي تقوم به بلدية دير البلح للنهوض بالمدينة وخدمة المواطنين، وأكد أن رأس مال البلديات هو المواطن  مشدداً على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين .
بدوره رحب رئيس بلدية دير البلح د. دياب الجرو بوكيل الوزارة والوفد المرافق له معرباً عن شكره لهذه الزيارة للاطلاع على عمل البلديات وتذليل العقبات لتحقيق الإنجازات وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

148954163_2891958627749680_403661875020265378_n وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح
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