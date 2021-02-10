جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

غزة- الرأي

تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة د. كمال الشرافي، وبحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د. أيمن صبح، افتتحت الجامعة ممثلة بكلية الفنون الجميلة المشغل الفني للأعمال الخشبية، بتمويل من الشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء، والتي مثلها المستشار أ. شرحبيل الزعيم.

وخلال كلمته أكد د. الشرافي أهمية الفن بوصفه أداة ثورية في بناء المجتمع وتنمية الاتجاهات العلمية بأسلوب التفكير الفني وتوظيفه في معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته، مبيناً أن الجامعة تعمل جاهدة على رفع مستوى الشراكة المستدامة بين الجامعة والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، شاكراً مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء على دعمهم في تمويل هذا المشغل الفني، متمنياً استمرار الدعم المستقبلي ليطال جميع مكونات الجامعة.

بدوره بين أ. د. صبح أن إفتتاح هذا المشغل الفني يعد نقلة نوعية لتطوير البنية التعليمية والثقافية للطلبة، ورفدهم بالكثير من المهارات المختلفة، موضحاً أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الهامة التي نفذتها الجامعة في الآونة الأخير بتمويل خارجي، مؤكداً أيضا على بدء العمل في مشاريع هامة أخرى في القريب العاجل وأهمها مبنى المختبرات المركزية بحرم الجامعة بغزة والذي سيتم تنفيذه بتمويل خارجي من الصندوق الكويتي للتنمية.

بدوره أوضح د. حلس أن كلية الفنون تهدف الى توفير بيئة محفزة على الإبداع الفني والبحثي، وإعداد کادر متخصص يفي باحتياجات المجتمع الفلسطيني في مجال الفنون الجميلة، وتطوير المختبرات والمشاغل الفنية في تخصصات الكلية المختلفة، شاكراً بدوره الشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء وعلى دورهم التنموي في المجتمع الفلسطيني بصفة عامة وجامعة الأقصى بصفة خاصة

من جانبه نوه أ. الزعيم أن شركة غزة توليد الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء مهتمتان جداً بخدمة المؤسسات التعليمية وخصوصاً جامعة الأقصى في رفعة وتثقيف المجتمع، مشيراً إلى أن تمويل هذا المشغل يعد بمثابة باكورة التعاون مع جامعة الاقصى، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون المشترك مع الجامعة بما يخدم المصلحة العامة.