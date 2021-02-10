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"الصحة" تبحث تطوير عمل العيادات الخارجية في المستشفيات

10 شباط / فبراير 2021 12:35

"الصحة" تبحث تطوير عمل العيادات الخارجية في المستشفيات

غزة- الرأي

عقدت لجنة العيادات الخارجية برئاسة الوكيل المساعد د. مدحت محيسن، لقاءً في مقر وزارة الصحة الفلسطينية.

جاء ذلك، بحضور كلاً من مدير المستشفيات ومدير التمريض والمدير الاداري، بحث خلاله تطوير عمل العيادات الخارجية في المستشفيات بما يتناسب مع حاجة خدمات المواطنين وفق امكانيات وزارة الصحة في ظل كوفيد19.

وأكد د.محيسن أن الوزارة ستباشر بآليات جديدة وهي سياسة "التفويج "، أي حضور المريض على موعد مسبق، وذلك بتنسيق العمل مع الرعاية الأولية.

وأشاد  بالدور التكاملي بين أطباء وزارة الصحة بالعمل على مدار الوقت في تحسين الخدمات الطبية وتنظيم العمل، معبراً بقوله " نتعاون حتى ننجح".

وجاء تشكيل لجنة العيادات الخارجية منعاً للازدحام بين المرضى وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير سبل الراحة للمريض.

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