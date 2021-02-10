11 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 11 حالة وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و222 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالضفة الغربية موزعة كالآتي:" رام الله والبيرة 2، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قلقيلية 1، طوباس 2".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (65)، ضواحي القدس (47)، بيت لحم (59)، الخليل (99)، رام الله والبيرة (131)، طولكرم (29)، أريحا والأغوار (8)، نابلس (77)، جنين (27)، قلقيلية (18)، طوباس (2)".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (12)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (21)، الخليل (31)، رام الله والبيرة (35)، طولكرم (28)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (57)، جنين (14)، قلقيلية (2)، طوباس (19)".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.