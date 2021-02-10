"الشباب والثقافة" تكَّرم الشاعر الراحل عمر خليل عمر

غزة- الرأي

كرَّمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، أمس الثلاثاء، الشاعر الراحل عمر خليل عمر، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا"، والذي تسعى من خلاله إلى تخليد ذكرى عدد من القامات والرموز والمبدعين الذين ساهموا في إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في بيت الشاعر الراحل، ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر، وعميد عائلة عمر الدكتور نبهان عمر، ورئيس مركز ينابيع الأدب الثقافي الأستاذ نبيل أبو الشيخ، بالإضافة لأسرة الراحل ووجهاء العائلة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمخاتير في بيت لاهيا.



وفي كلمة له، قال محيسن: "يهدف مشروع عاش هنا لتكريم المبدعين الراحلين من أبناء الشعب الفلسطيني، تقديرًا لإسهاماتهم المؤثرة في العمل الوطني ودورهم الريادي في النهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، من خلال وضع لوحة معدنية مذهبة تحمل اسم الشخصية ومعلومات أساسية حوله"، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المشروع تكريم (20) شخصية ثقافية، من شعراء وأدباء وفنانين ومؤرخين من قطاع غزة.



وأضاف: "نحي اليوم الذكرى الرابعة لرحيل أحد عمالقة الشعر الفلسطيني المقاوم، والذي يُعد مثالاً يحتذى به في تبنى القضايا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعبه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".



وأضاف: "يحظى الشاعر عمر خليل عمر بمسيرة نضالية حافلة في مقاومة الاحتلال بدءً بالسلاح ثم القلم والشعر والأدب"، مشددًا على أهمية الأدوات الثقافية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، واستنهاض الجماهير وحثها على مقاومة الاحتلال.

من جهته، تحدث عمر حول سيرة الشاعر منذ نشأته حتى وفاته والمراحل التاريخية التي مر بها واسهاماته الوطنية على صعيد مقاومة الاحتلال وارثه الثقافي والأدبي، داعيًا طلبة الجامعات لتوجيه اهتمامهم نحو دراسة التجربة الأدبية للشاعر عمر خليل عمر.

بدوره، كشف أبو الشيخ عن استعدادات لإطلاق اسم الشاعر عمر خليل عمر على الدوار الرئيسي في بلدة بيت لاهيا، بالإضافة للإعلان عن إقامة مسابقة أدبية سنوية باسم جائزة الشاعر عمر خليل عمر.

يذكر أن الشاعر الراحل عمر خليل عمر من مواليد بلدة بيت لاهيا عام 1936، أكمل تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي فيها، ثم حصل على ليسانس اللغة الآداب من جامعة القاهرة عام 1959، عمل مدرسا لثلاث سنوات، ثم التحق بالكلية الحربية في مصر وتخرج منها وعمل ضابطًا في جيش التحرير الفلسطيني.



شغل الراحل منصب قائد قوات الحرس الوطني في شمال قطاع غزة أثناء حرب 1967، كما كان مسئولا عن الجناح العسكري في حركة القوميين العرب في قطاع غزة بعد عام 1967، ويُعد أحد مؤسسي حركة القوميين في قطاع غزة، حيث اعتقل في سجون الاحتلال بسبب نشاطه السياسي والعسكري وحكم عليه ثماني سنوات، ثم أعيد اعتقاله مرتين حتى عام 1980، حيث بدأ كتابة الشعر خلال فترة الأسر.



وللشاعر عدة أعمال شعرية أبرزها: لن أركع، سنظل ندعوه الوطن، أغاني الوطن، مرثية الشرف العربي، كما أصدر عدة كتب هي: من شريط الذكريات، بلدتي بيت لاهيا، فلسطين في الشعر العربي.



وله من الشعر خمسة دواوين منشورة هي: لن أركع، أغان للوطن، عراقيات، سنظل ندعوه الوطن، مرثية الشرف العربي، والعديد من الدواوين المخطوطة.

ومن مؤلفاته: من شريط الذكريات، بلدتي بيت لاهيا، أنبياء وملوك بني إسرائيل، الديانات الكبرى في العالم، حوار مع حمار، الحرب النفسية، حياة السجون كما عاشها، محطات هامة ورئيسية في تاريخ القضية الفلسطينية.



وتم على هامش الحفل تنفيذ أصبوحة شعرية نظمها مركز ينابيع الأدب حيث قدم عدد من الشعراء الشباب مجموعة من القصائد الوطنية التي كتبها الشاعر الراحل عمر خليل عمر.