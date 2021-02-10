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الاحتلال يهدم طابقين من منزل الأسير "كبها" بجنين

10 شباط / فبراير 2021 01:46

الاحتلال يهدم طابقين من منزل الأسير
الاحتلال يهدم طابقين من منزل الأسير

جنين- الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الطابقين الذين كان يقطنهما الأسير محمد كبها(42 عاماً) من سكان قرية طرة في جنين، والمتهم بقتل مستوطنة إسرائيلية في غابة الريحان في ديسمبر الماضي، قرب جنين.
وكانت قد صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا  الأسبوع الماضي، على هدم المنزل، وطلب قاضي المحكمة العليا هدم الطابق الثالث فقط من المنزل والسماح ببقاء الطابق الثاني.
 وكان جيش الاحتلال أصدر قراراً في السادس من يناير الماضي، بالهدم، وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن جيش الاحتلال كان قد أهمل عائلة كبها فرصة لتقديم اعتراض على عملية الهدم التي ستطال، في حال تنفيذها، طابقين يقطن فيهما الأسير مع أُسرته، إلا أنه اليوم هدم الاحتلال الطابقين.

واتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، الأسير محمد كبها،  بتنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنة، وأشارت إلى أنه نفذها انتقامًا للأسير كمال أبو وعر.

واعتقلت قوات خاصة إسرائيلية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأسير المحرر محمد كبها ونكلت بأفراد أسرته، بعد أن أعلن  الاحتلال، العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية داخل أحد الأحراش غربي جنين، يوم الأحد 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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