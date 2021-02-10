وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن آلية السفر ليوم غد الخميس وكالة الرأي الفلسطينية منظمة التعاون تُدين هدم الاحتلال للمنازل والمنشآت وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة التعليم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش مشروع إنارة مرفأ صيادي رفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنظم مسابقة حفظ "أذكار الصباح والمساء" للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين ومركز الميزان يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم طابقين من منزل الأسير "كبها" بجنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والحكم المحلي يتفقدان سوق الأربعاء الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب برطعة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة عمر الأغا
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال قلق من إدانة أممية بشأن توفير اللقاح للفلسطينيين

10 شباط / فبراير 2021 07:22

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن هناك مخاوف "إسرائيلية" من قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة "إسرائيل" خلال دورته الشتوية القادمة التي ستنطلق في 22 شباط/ فبراير الحالي بسبب قضية توفير اللقاح للفلسطينيين.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا للتقارير التي وصلت وزارة الخارجية، يتضح أنه من المتوقع أن يتم خلال الدورة القادمة بعد أسبوعين والتي ستستمر شهرا، تمرير عدد من القرارات المُقلقة بالنسبة لـ"إسرائيل"، والتي ستشمل تعديل "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة وبند إضافي جديد يدين "إسرائيل" من منطلق كونها "قوة احتلال" لا تقوم بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
 
ونوهت الصحيفة إلى أن الدورة ستُقام في التواريخ ما بين 22 شباط/ فبراير حتى 19 آذار/ مارس، وبسبب انتشار كورونا فإن الدورة ستُقام بدون بعثات من الدول الأعضاء، وخطابات الرؤساء والوزراء في الجلسة الافتتاحية سيتم عرضها عن طريق الإنترنت.
 
ويذكر أن "إسرائيل" قد نقلت 7 آلاف من اللقاحات للفلسطينيين، والتي خُصص غالبيتها للطواقم الطبية، حسب زعم الصحيفة.
 
وتقول "إسرائيل": "إن قضية توفير اللقاح للسلطة الفلسطينية ليس من مسؤوليتها، وهو من مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات"، في المقابل هاجمت جهات دولية "إسرائيل" بسبب ذلك باعتبار أنها مُلزمة بتوفير اللقاح للفلسطينيين استنادًا إلى القانون الدولي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟