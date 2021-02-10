إعلام الأسرى: تمديد اعتقال عدد من الأسرى

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محاكم الاحتلال، اعتقال عدد من الأسرى بهدف استكمال التحقيق معهم في مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة .

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في عوفر مددت اعتقال الاسير "راني قوار " من مخيم الدهيشة فى بيت لحم لمدة 7 أيام إضافية لاستكمال التحقيق معه في مركز بتاح تكفا وكان اعتقل قبل 16 يوماً .

وكذلك مددت محكمة سالم العسكرية اعتقال الأسير "كريم كمال أبو بكر" من يعبد بجنين حتى تاريخ 24/3/2021، وهو معتقل منذ 10 شهور .

وأفاد بأن محكمة الاحتلال العسكرية مددت كذلك اعتقال الأسير الفتى "محمود عاهد أبوبكر " 18عاماً من يعبد قضاء مدينة جنين حتى تاريخ 9/3/2021، وكان اعتقل قبل 7 شهور .

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من أربعة آلاف معتقل فلسطيني منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (380) معتقلاً.