وكالة الرأي الفلسطينية كأس إيطاليا: يوفنتوس يبلغ النهائي بتعادل سلبي مع إنتر وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 392 مسافراً ووصول 299 عائداً عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية بطولة اسبانيا: ريال مدريد يقلص الفارق عن جاره اتلتيكو وكالة الرأي الفلسطينية يوروبا ليغ: نقل مباراة سوسييداد ومانشستر يونايتد إلى تورينو وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يجعل البيض مفيدا لخسارة الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية عشرة أسباب لظهور رائحة الفم الكريهة وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز يوميا؟ وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار جهاز يكشف عن مستوى الإرهاق لجسمك ويحذرك وكالة الرأي الفلسطينية تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق أضرّ تحديثه بـ10 ملايين جهاز وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من مدن الضفة

11 شباط / فبراير 2021 07:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من مدن الضفة الغرية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت قرية دير نظام غرب رام الله واعتقلت الشابين ناصر الصوفي ومسلم يحيى، كما اعتقلت الشاب نديم غيث من منزله في حي الجنان بمدينة البيرة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الشاب إسلام حشاش من مخيم بلاطة، فيما تم اعتقال الأسير المحرر عبد الرحيم الحاج من بلدة جلقموس قرب جنين والمحرر محمد أبو خليفة من مخيم جنين ومحمود شعبان ومحمد يحيى من بلدة سيلة الحارثية قرب المدينة.

أما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين هم أحمد يونس عبد الرحمن الصليبي (50 عاما) ومحمد حمدي زامل أبو مارية (50 عاما) وصقر محمود حمدالله أبو مارية (46 عاما) وعايش ناصر عايش اخليل (26 عاما) ولؤي شحدة أحمد علقم (٣٥ عاما) ومحمد سمير صادق أبو مارية (20 عاما) وعبد الله محمد عيسى اخليل (20 عاما) ومحمد بسام خليل العلامي (20 عاما).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟