الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من مدن الضفة

جنين-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من مدن الضفة الغرية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت قرية دير نظام غرب رام الله واعتقلت الشابين ناصر الصوفي ومسلم يحيى، كما اعتقلت الشاب نديم غيث من منزله في حي الجنان بمدينة البيرة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الشاب إسلام حشاش من مخيم بلاطة، فيما تم اعتقال الأسير المحرر عبد الرحيم الحاج من بلدة جلقموس قرب جنين والمحرر محمد أبو خليفة من مخيم جنين ومحمود شعبان ومحمد يحيى من بلدة سيلة الحارثية قرب المدينة.

أما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين هم أحمد يونس عبد الرحمن الصليبي (50 عاما) ومحمد حمدي زامل أبو مارية (50 عاما) وصقر محمود حمدالله أبو مارية (46 عاما) وعايش ناصر عايش اخليل (26 عاما) ولؤي شحدة أحمد علقم (٣٥ عاما) ومحمد سمير صادق أبو مارية (20 عاما) وعبد الله محمد عيسى اخليل (20 عاما) ومحمد بسام خليل العلامي (20 عاما).