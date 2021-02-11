أجواء دافئة نسبياً حتى الأحد

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الجو يكون غداً الجمعة صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.