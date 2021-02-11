الاحتلال يفجّر منزل الأسير محمد كبها في جنين

جنين - الرأي

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، منزل الأسير محمد مروح كبها في قرية طورة جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت المنزل على مرتين، مشيرةً إلى أنه يؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وهو مكون من طابقين ومساحته 180 مترا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية منذ ظهر أمس، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بهدم جدران المنزل، وقامت بتفخيخه، ونكلت بالمواطنين ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى لإصابة الستينية فاطمة نايف قبها بالاختناق وتم نقلها للمستشفى الحكومي في المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان لأكثر من ساعة وأخلت سبيلهم.

يذكر أن الأسير معتقل منذ 24-12 من العام الماضي، كما أن شقيقه يقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات ونصف.