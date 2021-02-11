خطة لإقامة 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس

القدس المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس قدمت خطة توسعة لمستوطنة "بسغات زئيف"، في شمال القدس الشرقية المحتلة، تشمل إقامة 900 وحدة استيطانية.

وذكرت أن الخطة التي أعلن عنها رئيس بلدية الاحتلال هي بقيمة 350 مليون شيكل إسرائيلي وتهدف إلى توسيع المستوطنة.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل تسويق قطع أراضٍ لبناء 680 وحدة استيطانية و250 منزلاً استيطانياً كبيراً.

ولفتت إلى أن الخطة تشمل تمديد القطار الخفيف لمسافات أطول بالمستوطنة لربطها مع القدس الغربية، متوقعة الشروع في تنفيذ هذا الخط بعد عدة أشهر.