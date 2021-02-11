لا وفيات .. 202 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 202 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2466 فحصًا مخبريًا، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 190 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 53148 إصابة بينها 3356 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 49260 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 532 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 39.