صرف مساعدات نقدية لنحو 16 ألف عامل بالضفة وغزة اليوم

رام الله - الرأي

أعلن وزير العمل برام الله نصري أبو جيش، أنه سيتم اليوم الخميس صرف الدفعة الثانية من المساعدات النقدية من منحة البنك الدولي لنحو 15523 عاملا متضررا من جائحة "كورونا" بالضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 700 شيقل لكل عامل.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي، أن المبلغ الإجمالي للمساعدات بلغ 11 مليون شيقل، يستفيد منها 61% من عمال المياومة، و39% من الأسر الفقيرة المتضررة.

وحول آلية توزيع الدفعة الثانية من منحة البنك الدولي، أوضح أن طواقم وزارة العمل أرسلت رسائل نصية إلى العمال المستفيدين، حيث بإمكانهم التوجه إلى فروع بنك القدس لصرف المساعدة حتى بداية شهر آذار.

وذكر أن هذه الدفعة تشمل العمال المتضررين من المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيرا إلى أن العمال المتضررين الذي لم يستفيدوا من الدفعة الأولى والثانية من المنحة، ستشملهم الدفعتين الثالثة والرابعة قريبا.

وبين أبو جيش أن معلومات العمال المتضررين تم جمعها من قبل وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وتم فرز كافة البيانات من خلال لجنة فنية تشمل ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للعمال المستفيدين من المساعدات بلغ نحو 71 ألف مستفيد، حتى الآن، مؤكدا أن خطة الوزارة تشمل نحو 120 ألف عامل متضرر من "كورونا".