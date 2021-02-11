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103 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

11 شباط / فبراير 2021 11:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم 103 مستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.

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