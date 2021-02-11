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تعليم غرب غزة تناقش خطة الفصل الثاني مع مجلس أولياء الأمور

11 شباط / فبراير 2021 01:29

تعليم غرب غزة تناقش خطة الفصل الثاني مع مجلس أولياء الأمور
تعليم غرب غزة تناقش خطة الفصل الثاني مع مجلس أولياء الأمور

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم  غرب مدينة غزة، اليوم الخميس، اجتماعاً للمجلس الأعلى لأولياء الأمور،  وذلك لمناقشة واقرار خطة العمل للفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، و مها حلس مدير الدائرة الإدارية ود. رامي فارس مشرف ملف أولياء الأمور وعدد من رؤساء الأقسام بمديرية غرب غزة.

واستهل اللقاء د. عبد القادر أبو علي بالثناء على أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور وعلى جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفصل الدراسي مؤكداً أن هذا المجلس هو أنموذجاً يجسد المعنى الحقيقي للتكامل والشراكة.

وأشاد أبو علي بروح التعاون التي أبداها رئيس وأعضاء المجلس ولاسيما في ظل انتشار فايروس كورونا الأمر الذي ساعد أسرة المديرية في تذليل العديد من العقبات.

بدوره أكد الدكتور محمد الكاشف رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمو،ر استمراره وأعضاء المجلس بتقديم واجبهم اتجاه أبنائهم الطلبة الذين عاشوا ظروفاً استثنائية خلال الفترة الماضية معرباً عن شكره وتقديره لأسرة مديرية التربية والتعليم على المساحة الكبيرة التي أتاحتها للمجلس للقيام بمهامه ومسئولياته، وتمنى أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني وقد انتهت جائحة كورونا ليتسنى للطلبة العودة لمقاعد الدراسة بشكلٍ طبيعي.

وتخلل الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس للفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق في نهاية الشهر الجاري.

وفي نهاية الاجتماع قدم د. عبد القادر أبو علي رسالة شكر من الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم لرئيس وأعضاء مجلس أولياء الأمور مرفقة بكتاب نجوم التعليم 2020 ، ودرعاً من مديرية غرب غزة وذلك تقديراً لدورهم في خدمة العملية التعليمية.


 

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