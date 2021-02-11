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لمتابعة مدى التزامها بإجراءات الوقاية

"الاقتصاد "تنظم 125 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

11 شباط / فبراير 2021 02:26

"الاقتصاد "تنظم 125 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 125 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ 14 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أن قسم الصناعات المعدنية بدائرة التنمية الصناعية نظم جولات على المصانع لمتابعة التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية وإجراءات التراخيص.

وأفادت أن لجنة ضبط الجودة في الإدارة العامة للصناعة، أشرفت على فحص فروش الغاز والمنظمات وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

في حين ذكرت، أن مكتب حماية المستهلك في الوسطى نظم جولات مشتركة مع بلدية البريج على محال الدواجن واللحوم لمتابعة التزامهم بالإجراءات الصحية.

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