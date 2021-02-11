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صحة رام الله: وفاتان و1101 إصابة بـ"كورونا" و652 حالة تعاف

11 شباط / فبراير 2021 03:28

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت وزرة الصحة برام الله، اليوم الخميس، عن تسجيلها وفاتين، و1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و652 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في تقريرها الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة في طولكرم، وحالة أخرى في مدينة القدس، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "أريحا والأغوار (17)، سلفيت (65)، الخليل (101)، رام الله والبيرة (175)، بيت لحم (57)، جنين (35)، نابلس (59)، قلقيلية (18)، ضواحي القدس (45)، طولكرم (20)، طوباس (5)"، قطاع غزة (202)، مدينة القدس (302). 

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار (6)، سلفيت (4)، الخليل (24)، رام الله والبيرة (114)، بيت لحم (11)، جنين (17)، نابلس (21)، قلقيلية (0)، ضواحي القدس (57)، طولكرم (12)، طوباس (11)"، قطاع غزة (190)، مدينة القدس (185).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزارة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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